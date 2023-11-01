Forbes оценил состояние российской экономики на фоне санкций

Российский экономический двигатель работает. Может быть, не на всех восьми цилиндрах, а хотя бы на четырех, и это не хуже, чем у большинства экономик Западной Европы, а то и лучше, пишут журналисты Forbes в своем аналитическом материале.
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