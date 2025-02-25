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Национальная артель: Русский бизнес объединяется в противовес анклавам мигрантов

Национальная артель: Русский бизнес объединяется в противовес анклавам мигрантов

Царьград Коллаж Царьграда Им можно, нам — нельзя. В России существуют сотни бизнес-объединений, которые сформированы по национальному признаку.

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Комментарии
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ЭА
Эдуард Асмолов
«Надо гнать…». Да гони не гони - чинуши завезут новых. Потому кого гнать - вопрос открытый.
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6 час.
Александр Батт
Голову надо лечить тем, кто не видет развала России из-за бесцарствия.
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4 час.
Александр Батт
Порядок в стране.
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4 час.
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