Национальная артель: Русский бизнес объединяется в противовес анклавам мигрантов

Царьград Коллаж Царьграда Им можно, нам — нельзя. В России существуют сотни бизнес-объединений, которые сформированы по национальному признаку.
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