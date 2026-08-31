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«“Художка” обязательно придет позже, если мы сохраним материал сейчас»

«“Художка” обязательно придет позже, если мы сохраним материал сейчас»

Как рождается большая военная литератураИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАВЕЛ БЫСТРОВ, ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЯУЗА»читайте на monocle.

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