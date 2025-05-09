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Сайт города Караганды

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Ветеринарные службы Карагандинской области получили ключи от новых машин

Ветеринарные службы Карагандинской области получили ключи от новых машин

Районные ветеринарные станции Карагандинской области получили ключи от 66 новых автомобилей. Такое масштабное обновление автопарка произошло впервые и позволит специалистам ветслужбы эффективнее выполнять свою работу, сообщает gov.

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