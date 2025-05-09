Ветеринарные службы Карагандинской области получили ключи от новых машин

Районные ветеринарные станции Карагандинской области получили ключи от 66 новых автомобилей. Такое масштабное обновление автопарка произошло впервые и позволит специалистам ветслужбы эффективнее выполнять свою работу, сообщает gov.
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