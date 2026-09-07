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«Россети» разместят облигации на 45 млрд рублей

«Россети» разместят облигации на 45 млрд рублей

Облигации ПАО «Россети» на 45 млрд рублей разместят на бирже с купонным доходом, зависящим от ключевой ставки ЦБ.

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