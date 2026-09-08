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Reuters: «Арктик СПГ 2» подала иск против южнокорейской Hanwha Ocean на $1 млрд

Reuters: «Арктик СПГ 2» подала иск против южнокорейской Hanwha Ocean на $1 млрд

Компания «Арктик СПГ 2» — оператор одноименного российского СПГ-проекта, которым руководит «Новатэк» — потребовала от южнокорейской Hanwha Ocean около $1 млрд компенсации за расторжение контрактов на строительство газовозов.

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