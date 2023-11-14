Правительство утвердило индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах

Со второго полугодрия 2024 года средний индекс будет изменяться в зависимости от региона Правительство РФ утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы.
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