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Правительство утвердило индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах

Правительство утвердило индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах

Со второго полугодрия 2024 года средний индекс будет изменяться в зависимости от региона Правительство РФ утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах подать дело не хитрое! А вот снизить затраты на эти услуги, да поставить счётчики на отопление не кому! Вот это и есть работа власти!
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