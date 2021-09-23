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Екатеринбургская банда обезврежена, но как быть с главным ее оружием – идеологией?

Екатеринбургская банда обезврежена, но как быть с главным ее оружием – идеологией?

В Екатеринбурге обезвредили банду, склонявшую мигрантов к совершению терактов. То, что обезвредили – хорошо.

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абрам вербин
мутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.
Sergey Ivanov
Для того, чтобы бороться с чуждой идеологией, надо как минимум иметь свою. А своя идеология у нас запрещена конституционно. Конечно, она есть, хотя и неявно. Это идеология правящего класса. А правит нами класс олигархического капитала, присвоившего себе народное достояние и жирующего на нем. И идеология этого класса вполне соответствующая: «Укради здесь, чтобы хорошо жить ТАМ!». И кто- то всерьез считает, что на основе этой идеологии можно бороться с терроризмом? Российскому олигархату гораздо ближе мусульманский террорист, чем русский народ и Россия.
Андрей Павлов
Это точно. Для НИХ Россия не Держава, а кормушка. А кто ее будет наполнять - мигранты или русские, им по фиг. С мигрантами даже спокойнее - не бухтят, на выборы не ходят. Лепота!
Алексей Плескач
Да. Более того, именно они висят на руках, мешая щемить таковых сразу. Давая тем "погулять", вплоть до развития в целые организации. При этом, делая всё, чтобы задушить здоровую пассионарность. Они заказали убийства того престарелого отставного контр-адмирала в Питере и они же - убийство Зиничева. Из-за чего, Путин, опасаясь - ПРЕДЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВО - мятежа, сделал несколько "самоизоляций". Пока верные ему - вычисляли и накрывали утырков.
Yak Vit
О, как задвинул! Ну мощно, мощно! 😁 Такое ощущение, что слышу пламенную речь зюгалки на трибуне Госдумы, не меньше! Прям те же самые обороты, один-в-один, про "олигархический капитал, присвоивший себе народное достояние и жирующий на нем".😂 Здорово ж тебе зюгалка и прочие кыпырыыфнутые ублюдки мозК прочистили! Или то, что у тебя там вместо него! 😏 Мне вот одно хочется спросить у тебя, сергунчик-попугайчик зюгандоновский. Ты сам хоть понимаешь смысл слов, которые с таким пафосом здесь выблёвываешь? М?! 🤨 Начнём с понятия "олигархи". Это что за зверь такой, что это за пугало такое коммунякалское, которое тебе подобные недоумки из темы в тему пихают, о смысле не задумываясь? С нетерпением жду-с чего ответишь, крякалка тугодумная! 😎
Тамара Ашихмина
И опять вопрос упирается даже не в идеологию, а во власть на местах...
Walery
Чем больше оседающих в России мигрантов, тем сложнее не с идеологией, скорее большие сложности появляются с религией. В итоге светскому государству приходит кырдык...
Poma Pomak
А власть на местах имеет власть ?
Эдуард Николаев
народу своему больше внимания надо уделять во всём
Nikolay Stepanov
И вот здесь глухой тупик!
Алексей Плескач
Да. Глушатся ВСЕ инициативы сверху(!!!). Высшей власти приходится - изобретать ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ - чтобы люди получили помощь вовремя и в полном объёме. А на всех остальных уровнях - говорильня и покрывание разных.
Walery
Сегодня такие банды по всей России и главные "банды" на юге - в ноябре образуют Туран! На эмоциях и по команде Турана взбунтуются почти 1000 дивизий из мигрантов в России - Поэтому Турция и Крым не признает.
борис сторублевцев
а власти они что этого не знают? ведь ел это так то начнётся резня
Walery
Это планировалось еще до пандемии, опорная точка - агрессия в Карабахе. Вспоминайте какие тогда были события в мире - все было готово, даже Падишах Пантюркистана был назначен уже... Остановила все это пандемия, но механизм уже запущен. Резать не будут - грамотные (которые например в Каз.ССР аборигенам за 70 лет построили 53 города - факт из доклада их Первого секретаря Д.Кунаева) им рабы нужны...
борис сторублевцев
о есть нас в рабы?
Walery
А на что ты еще годишься, если даже Конституционное свое право голосовать не реализуешь? Или у Вас и специальности то нет - подметать умеете?
борис сторублевцев
я вообще-о пенсионер и голосовал за кпрф и специальность есть ну вам что в рабы хочется?
Walery
Нет, разумеется не хочется, но в свое время монголы не сильно интересовались: Хочешь или не хочешь. Сегодня тюрки изначально не станут спрашивать - языки разные. Сегодня сами побежите когда жрать захотите. Вот только зачем им пенсионеры.
Poma Pomak
Ты идиот или дурак ?.
Poma Pomak
У рабов есть мозги !! а у него их нет. !! вот и несет хрень разную.
Walery
"Ты идиот или дурак" - спрашивает очевидный придурок! Самое интересное зачем с придурком общаться...? Ответил бы ему банальные истины, если был уверен он поумнеет - что однако исключено. У рабов не исключено мозги есть, у них прав нет - то мой ответ тому, кто понимает и знает что такое "хрень разная". А понимает это Poma Pomak... он сам в этом признался, конкретно 23 сентября, 16:59!
Yak Vit
Да. Он точно идиот! 🤷‍♂️
Андрей Павлов
В опросе я голосовал "нет", и вот почему. Фразу "Чем больше оседающих в России мигрантов, тем сложнее с идеологией, цементирующей наше постсоветское общество" надо читать наоборот: "Чем сложнее с идеологией, цементирующей наше постсоветское общество, тем больше оседающих в России мигрантов". Будь у нас внятная идеология, а не как сейчас, идеология потреблятства, то мигрантов тут или не было бы, или ходили они по струночке. Потому-то власти и не убрали ст. 13 п. 2 из амерской конституции, когда поправки принимали. Им внятная идеология - могила.
Poma Pomak
Несправедливость капитализма, порождающего насилие и, как свою антитезу, стремление к справедливости?................ И где ты у нас это видел ?. У нас приветствуется все выдрики капитализма !!все.
Вячеслав Пронин
Не в обиду сказано большинству жителей,но лицо Екатеринбурга долгое время определяет ельцинский гадюшник активных либералов с их символом "ельцин- центром",может и поэтому унавожена почва для разного рода врагов России находящих там пристанище.
Игорь Ткаченко
Всех выселить и дать работу русским. А если не возьмут, дать ее насильно)))
Walery
Просто платить русскому согласно объема трудовой деятельности. Однако мигранты устраивают работодателей работая за пол-цены и половина их не оформляется. Вот где кража средств от не уплаты налогов.

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