Екатеринбургская банда обезврежена, но как быть с главным ее оружием – идеологией?

Любопытно, однакоПолитикаЕкатеринбургская банда обезврежена, но как быть с главным ее оружием – идеологией? В Екатеринбурге обезвредили банду, склонявшую мигрантов к совершению терактов. То, что обезвредили – хорошо.Вернуться к статье277НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.SISergey IvanovДля того, чтобы бороться с чуждой идеологией, надо как минимум иметь свою. А своя идеология у нас запрещена конституционно. Конечно, она есть, хотя и неявно. Это идеология правящего класса. А правит нами класс олигархического капитала, присвоившего себе народное достояние и жирующего на нем. И идеология этого класса вполне соответствующая: «Укради здесь, чтобы хорошо жить ТАМ!». И кто- то всерьез считает, что на основе этой идеологии можно бороться с терроризмом? Российскому олигархату гораздо ближе мусульманский террорист, чем русский народ и Россия.Андрей ПавловЭто точно. Для НИХ Россия не Держава, а кормушка. А кто ее будет наполнять - мигранты или русские, им по фиг. С мигрантами даже спокойнее - не бухтят, на выборы не ходят. Лепота!Алексей ПлескачДа. Более того, именно они висят на руках, мешая щемить таковых сразу. Давая тем "погулять", вплоть до развития в целые организации. При этом, делая всё, чтобы задушить здоровую пассионарность. Они заказали убийства того престарелого отставного контр-адмирала в Питере и они же - убийство Зиничева. Из-за чего, Путин, опасаясь - ПРЕДЕЛЬНО СПРАВЕДЛИВО - мятежа, сделал несколько "самоизоляций". Пока верные ему - вычисляли и накрывали утырков.Yak VitО, как задвинул! Ну мощно, мощно! 😁 Такое ощущение, что слышу пламенную речь зюгалки на трибуне Госдумы, не меньше! Прям те же самые обороты, один-в-один, про "олигархический капитал, присвоивший себе народное достояние и жирующий на нем".😂 Здорово ж тебе зюгалка и прочие кыпырыыфнутые ублюдки мозК прочистили! Или то, что у тебя там вместо него! 😏 Мне вот одно хочется спросить у тебя, сергунчик-попугайчик зюгандоновский. Ты сам хоть понимаешь смысл слов, которые с таким пафосом здесь выблёвываешь? М?! 🤨 Начнём с понятия "олигархи". Это что за зверь такой, что это за пугало такое коммунякалское, которое тебе подобные недоумки из темы в тему пихают, о смысле не задумываясь? С нетерпением жду-с чего ответишь, крякалка тугодумная! 😎ТАТамара АшихминаИ опять вопрос упирается даже не в идеологию, а во власть на местах...WWaleryЧем больше оседающих в России мигрантов, тем сложнее не с идеологией, скорее большие сложности появляются с религией. В итоге светскому государству приходит кырдык...Poma PomakА власть на местах имеет власть ?Эдуард Николаевнароду своему больше внимания надо уделять во всёмNikolay StepanovИ вот здесь глухой тупик!Алексей ПлескачДа. Глушатся ВСЕ инициативы сверху(!!!). Высшей власти приходится - изобретать ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ - чтобы люди получили помощь вовремя и в полном объёме. А на всех остальных уровнях - говорильня и покрывание разных.WWaleryСегодня такие банды по всей России и главные "банды" на юге - в ноябре образуют Туран! На эмоциях и по команде Турана взбунтуются почти 1000 дивизий из мигрантов в России - Поэтому Турция и Крым не признает.борис сторублевцева власти они что этого не знают? ведь ел это так то начнётся резняWWaleryЭто планировалось еще до пандемии, опорная точка - агрессия в Карабахе. Вспоминайте какие тогда были события в мире - все было готово, даже Падишах Пантюркистана был назначен уже... Остановила все это пандемия, но механизм уже запущен. Резать не будут - грамотные (которые например в Каз.ССР аборигенам за 70 лет построили 53 города - факт из доклада их Первого секретаря Д.Кунаева) им рабы нужны...борис сторублевцево есть нас в рабы?WWaleryА на что ты еще годишься, если даже Конституционное свое право голосовать не реализуешь? Или у Вас и специальности то нет - подметать умеете?борис сторублевцевя вообще-о пенсионер и голосовал за кпрф и специальность есть ну вам что в рабы хочется?WWaleryНет, разумеется не хочется, но в свое время монголы не сильно интересовались: Хочешь или не хочешь. Сегодня тюрки изначально не станут спрашивать - языки разные. Сегодня сами побежите когда жрать захотите. Вот только зачем им пенсионеры.Poma PomakТы идиот или дурак ?.Poma PomakУ рабов есть мозги !! а у него их нет. !! вот и несет хрень разную.WWalery"Ты идиот или дурак" - спрашивает очевидный придурок! Самое интересное зачем с придурком общаться...? Ответил бы ему банальные истины, если был уверен он поумнеет - что однако исключено. У рабов не исключено мозги есть, у них прав нет - то мой ответ тому, кто понимает и знает что такое "хрень разная". А понимает это Poma Pomak... он сам в этом признался, конкретно 23 сентября, 16:59!Yak VitДа. Он точно идиот! 🤷♂️Андрей ПавловВ опросе я голосовал "нет", и вот почему. Фразу "Чем больше оседающих в России мигрантов, тем сложнее с идеологией, цементирующей наше постсоветское общество" надо читать наоборот: "Чем сложнее с идеологией, цементирующей наше постсоветское общество, тем больше оседающих в России мигрантов". Будь у нас внятная идеология, а не как сейчас, идеология потреблятства, то мигрантов тут или не было бы, или ходили они по струночке. Потому-то власти и не убрали ст. 13 п. 2 из амерской конституции, когда поправки принимали. Им внятная идеология - могила.Poma PomakНесправедливость капитализма, порождающего насилие и, как свою антитезу, стремление к справедливости?................ И где ты у нас это видел ?. У нас приветствуется все выдрики капитализма !!все.ВПВячеслав ПронинНе в обиду сказано большинству жителей,но лицо Екатеринбурга долгое время определяет ельцинский гадюшник активных либералов с их символом "ельцин- центром",может и поэтому унавожена почва для разного рода врагов России находящих там пристанище.Игорь ТкаченкоВсех выселить и дать работу русским. А если не возьмут, дать ее насильно)))WWaleryПросто платить русскому согласно объема трудовой деятельности. Однако мигранты устраивают работодателей работая за пол-цены и половина их не оформляется. Вот где кража средств от не уплаты налогов.Комментировать
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