Ученые РФ разработали устройство, которое позволяет заглянуть в прошлое

В Новосибирском государственном университете разработали инновационную камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая позволит исследователям изучить геологию и историю Земли на протяжении 10 миллионов лет.
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