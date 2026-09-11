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IKEA helps fix Skyrim’s clutter problem

IKEA has entered The Elder Scrolls V: Skyrim with KALLAX Storageborn, a free downloadable companion (voiced by Matt Berry) that solves one of the role-playing game’s oldest annoyances: carrying too much stuff.

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