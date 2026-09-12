Эффективность термоэлектрического устройства измерили как единой системы

Японский физик Ясухиро Хасэгава из Университета Сайтамы разработал теоретическую основу, которая позволяет оценивать термоэлектрическое устройство как единую систему — учитывая вклад не только самого материала, но и электродов, подводящих проводов и утечек тепла.