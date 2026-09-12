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Эффективность термоэлектрического устройства измерили как единой системы

Эффективность термоэлектрического устройства измерили как единой системы

Японский физик Ясухиро Хасэгава из Университета Сайтамы разработал теоретическую основу, которая позволяет оценивать термоэлектрическое устройство как единую систему — учитывая вклад не только самого материала, но и электродов, подводящих проводов и утечек тепла.

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