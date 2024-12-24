Еще одна история с пожилым человеком, который пытался следовать командам кураторов по телефону. Обманутый аферистами пенсионер из Сестрорецка искал бензин и спички.
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Еще одна история с пожилым человеком, который пытался следовать командам кураторов по телефону. Обманутый аферистами пенсионер из Сестрорецка искал бензин и спички.