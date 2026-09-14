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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Гэрри: «Если бы Иэн дрался чуть агрессивнее, он бы мог нокаутировать Махачева»

Диего Лима, тренер Иэна Гэрри , считает, что его боец был близок к победе над Исламом Махачевым на UFC 330.

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