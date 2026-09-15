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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бойкова о квотах на турнирах: «У нас пятый номер может быть сильнее, чем первый номер другой страны. Но никто не хочет видеть пять спортсменов из России»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский хотят изменить систему квот в фигурном катании.

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