Крупный банк оштрафовали за навязчивые звонки в перинатальный центр

Сотрудник банка для того, чтобы добиться возврата просроченной задолженности, звонил на телефоны перинатального центра, где работала заемщица: от отдела кадров до приемной главного врача – всего было сделано 117 звонков.
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