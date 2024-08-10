Водоканал: городские системы водоотведения готовы к сильным ливням

Ожидается до 10 мм осадков Сегодня, 10 августа, в Петербурге ожидаются дожди, местами пройдут сильные ливни, сообщает Водоканал в своем Телеграм-канале со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.