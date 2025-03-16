Дмитрий Дибров пожаловался, что почти не видится с дочерью, живущей во Франции

Телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров почти не видится с дочерью, живущей во Франции. Дмитрий Дибров, известный телеведущий и шоумен, откровенно высказался о своих отношениях со старшей дочерью Ладой, которая с детства проживает во Франции.