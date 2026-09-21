Спецслужбы Украины готовили кровавый теракт на избирательном участке — ФСБ

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 21 сентября сообщил о задержании жителя Донецка, который по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал взорвать автомобиль возле избирательного участка во время проведения выборов в РФ .
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