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Регионы России

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Учёные впервые зафиксировали радиосигнал, исходящий напрямую от экзопланеты Beta Pictoris b

Учёные впервые зафиксировали радиосигнал, исходящий напрямую от экзопланеты Beta Pictoris b

Команда астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Университета Орегона объявила о первом в истории обнаружении радиосигнала, исходящего непосредственно от экзопланеты.

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