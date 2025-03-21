Вода покинула жилые дома в Аше, но десятки участков остаются затопленными

В Аше экстренные службы продолжают откачку воды с затопленных территорий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Аше за минувшие сутки от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок.