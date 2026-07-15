«Вы будете бегать за мной и просить автограф»: Алла Пугачёва сделала громкое заявление о возвращении в Россию

В июле 2026 года появление Аллы Пугачёвой в Юрмале привлекло повышенное внимание общественности. На фоне обсуждений её визита на латвийское побережье певица сделала резонансное заявление о своём возможном возвращении на российскую сцену.
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