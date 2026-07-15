TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 038 подписчиков

«Вы будете бегать за мной и просить автограф»: Алла Пугачёва сделала громкое заявление о возвращении в Россию

«Вы будете бегать за мной и просить автограф»: Алла Пугачёва сделала громкое заявление о возвращении в Россию

В июле 2026 года появление Аллы Пугачёвой в Юрмале привлекло повышенное внимание общественности. На фоне обсуждений её визита на латвийское побережье певица сделала резонансное заявление о своём возможном возвращении на российскую сцену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии