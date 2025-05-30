Экс-сенатор Ковитиди: попытки выдать ракеты Taurus за украинские провальны

Попытки выдать немецкие дальнобойные ракеты Taurus за украинские бессмысленны. Об этом заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.