Как пространство влияет на наше психоэмоциональное состояние?

«Измени своё окружение — и оно изменит тебя». © Роберт Кийосаки Я никогда не задумывалась, насколько сильно пространство вокруг влияет на мысли, эмоции и даже поведение, пока не переехала из старой хрущёвки в современную квартиру.
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