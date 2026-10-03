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Владимирские новости

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Во Владимире началось строительство нового магазина

Во Владимире началось строительство нового магазина

Магазин на проспекте Строителей во Владимире будет включать торговый зал, офисные и бытовые помещения, а также благоустроенную прилегающую территорию с озеленением и малыми архитектурными формами.

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