В Екатеринбурге гаишники помогли спасти людей из горящего дома

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции помогли десяти жильцам спастись из горящего дома. Инспекторы заметили пожар рано утром, когда патрулировали улицы в районе Московского тракта: горел двухэтажный деревянный дом.
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