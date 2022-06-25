Джонсон на саммитах НАТО и G7 призовет увеличить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 25 июня, заявил, что считает предстоящие саммиты «Большой семерки» и Североатлантического альянса (НАТО) важнейшими мероприятиями в свете российской специальной военной операции на Украине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 25 июня, заявил, что считает предстоящие саммиты «Большой семерки» и Североатлантического альянса (НАТО) важнейшими мероприятиями в свете российской специальной военной операции на Украине.
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