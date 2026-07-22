Появилось закулисное видео со съемок Мбаппе для обложки FC 27

В сети появилось закулисное видео со съемок Килиана Мбаппе для обложки EA Sports FC 27 . На видео запечатлен процесс съемки: нападающий « Реала » и сборной Франции позирует перед камерами, пока фотограф и члены съемочной группы дают ему указания, помогая подобрать наиболее удачные ракурсы и позы.