НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Появилось закулисное видео со съемок Мбаппе для обложки FC 27

В сети появилось закулисное видео со съемок Килиана Мбаппе для обложки EA Sports FC 27 . На видео запечатлен процесс съемки: нападающий « Реала » и сборной Франции позирует перед камерами, пока фотограф и члены съемочной группы дают ему указания, помогая подобрать наиболее удачные ракурсы и позы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии