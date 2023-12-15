Какое неуважение! Карл III нарушает все традиции, которыми так дорожила Елизавета

Стало известно об изменениях в рождественских планах короля. Карл не считает нужным соблюдать традиции Елизаветы LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства шокированы новостями об изменениях в традиции, едва ли не самой неукоснительно соблюдавшейся королевской семьей.