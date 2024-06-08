Виорел Чернэуцян провел онлайн-дискуссию с генеральным секретарем Интерпола

Начальник Полиции Республики Молдова Виорел Чернэуцяну провел двустороннюю встречу в режиме видеоконференции с Генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в контексте появившейся в СМИ информации о коррупционной схеме, связанной с красными уведомлениями Интерпола.