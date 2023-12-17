Рецепты вторых блюд 4

Заливной пирог (запеканка) с сыром фета Очень вкусный заливной пирог, или запеканка, с сыром фета, зелёным луком и яйцами! Готовится на раз-два-три, но тем не менее легкий, воздушный и ароматный! кефир, яйца, масло сливочное, мука, разрыхлитель, сахар, соль, сыр фета, лук зелёный, яйца отварные, соль, перец чёрный молотый Картофельные вафли Я не большой любитель картошки, но драники люблю с детства.