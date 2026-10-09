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Селебрини – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Макдэвид – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кучеров – 4-й, Капризов получил 2 балла

Официальный сайт НХЛ представил свой рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате – «Харт Трофи».

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