Как бороться с исламистами в тюрьмах?

S

Serg

в тюрьмах и колониях сидят уже преступники, невиновных нет. Если они совершают очередное преступление уже в колонии, омон при захвате вполне имеет право против этих одичалых применять оружие. Во всяком случае в СССР так и было. Были единичные захваты колоний, но и трупов зыков после работы омона не считали. Да и тогда погибших и умерших в колонии родственникам не выдавали, и где их хоронили родственникам так же не сообщали. Так что это зверье нужно утилизировать на стадии привоза в колонию, тогда и джамаатов не будет. По причине того, что некому БУДЕТ ИХ СОЗДАВАТЬ.