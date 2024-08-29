О вербовочной деятельности ваххабитов, неоязычников и прочих сектантов в ИК В свете повторяющихся случаев нападения исламистов из «тюремных джамаатов» на сотрудников ФСИН Миссионерский отдел Новосибирской митрополии опубликовал фрагмент выступления протоиерея Александра Новопашина на расширенном заседании Научно-консультативного Совета при Антитеррористическом центре стран СНГ в апреле 2018 года.
Как бороться с исламистами в тюрьмах?
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Александр Попов
С ИСЛАМОМ бороться НЕ НУЖНО - это правильная вера, а заблудших БАРАНОВ на УТИЛИЗАЦИЮ.
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3 час.
S
Serg
в тюрьмах и колониях сидят уже преступники, невиновных нет. Если они совершают очередное преступление уже в колонии, омон при захвате вполне имеет право против этих одичалых применять оружие. Во всяком случае в СССР так и было. Были единичные захваты колоний, но и трупов зыков после работы омона не считали. Да и тогда погибших и умерших в колонии родственникам не выдавали, и где их хоронили родственникам так же не сообщали. Так что это зверье нужно утилизировать на стадии привоза в колонию, тогда и джамаатов не будет. По причине того, что некому БУДЕТ ИХ СОЗДАВАТЬ.
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56 мин.
Борис Леонтьев
За организацию бунта в местах лешения свободы должна быть однозначно смертная казнь не зависимо от причин вызвавших этот бунт. За вербовку в террористические и экстремистские организации однозначно должна быть смертная казнь вне зависимости где эта вербовка осуществляется. Только Военный Трибунал должен решать судьбу всех работников ФСИН в учреждениях где был совершён бунт или вербовка. В любом случае виновные должны увольняться по статье и без права на пенсию, а их имущество конфисковываться. Есть только два вида наказания, которые действительно заставляют человека делать осознанный и правильный выбор — возможность лишиться жизни и возможность полного лишения средств к существованию. Поэтому любые законы в которых нет смертной казни за любые особо тяжкие преступления и конфискации имущества за нанесённый вред — просто детская книжечка про белого бычка.
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44 мин.
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