Youtube на стандартной скорости: какие провайдеры в России не замедляют сервис в 2024 году Евгения КомароваВ конце августа в российском информационном пространстве появились сообщения о том, что некоторые интернет-провайдеры начали внедрять решения, позволяющие избежать замедления работы YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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