Youtube на стандартной скорости: какие провайдеры в России не замедляют сервис в 2024 году Евгения КомароваВ конце августа в российском информационном пространстве появились сообщения о том, что некоторые интернет-провайдеры начали внедрять решения, позволяющие избежать замедления работы YouTube.