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Лось вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

Лось вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

В жилом комплексе в Коммунарке заметили лося. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru. Очевидцы рассказали в беседе с 360.

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