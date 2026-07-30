Кровь в Одессе: на силовиков открыли охоту, гремят взрывы

28 июля в Одессе в течение дня прогремели два взрыва, которые всколыхнули город. Первый инцидент произошел утром, когда было приведено в действие взрывное устройство, заложенное под автомобилем старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеслава Сазонова.