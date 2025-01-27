В РФ разработан отечественный модуль навигации для БПЛА — Ростех

Отечественные комплектующие позволят беспилотникам осуществлять навигацию с помощью базовых станций мобильной связи, заявили в холдинге «Росэлектроника», 24 января сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
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