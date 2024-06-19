Как это было: высадка взрослых пальм в Олимпийском парке Всего высажено семь вашингтоний высотой от семи до двенадцати метров.
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Как это было: высадка взрослых пальм в Олимпийском парке Всего высажено семь вашингтоний высотой от семи до двенадцати метров.