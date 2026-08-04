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FiNE NEWS

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Bi.Zone провела расширенный аудит SOC группы компаний RWB и разработала рекомендации по развитию системы кибербезопасности

Эксперты Bi.Zone провели расширенный аудит Центра кибербезопасности (SOC) группы компаний RWB. Аудит включал оценку инфраструктуры SOC, подключения источников событий, методов обнаружения угроз, правил корреляции, а также процессов анализа, расследования и реагирования на инциденты.

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