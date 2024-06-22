Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ

Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Недавно Украина заключила впечатляющее соглашение с американской компанией по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), однако вмешательство президента Джо Байдена сорвало эту сделку, сообщает влиятельная газета The Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх