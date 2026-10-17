Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву.
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