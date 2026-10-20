Рынок индустриальной недвижимости становится более сегментированным: крупный бизнес по-прежнему концентрируется в классических складах класса А, тогда как light industrial занимает нишу более компактных объектов для компаний с небольшими объемами операций и специфическими требованиями к помещениям.
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