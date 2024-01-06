Ореховый пирог с апельсиновым сиропом вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Ореховый пирог с апельсиновым сиропом приятный и нежный десерт, греческой кухни. Ароматом этого великолепного сладкого блюда вы можете разбудить свою любимую семью с утра и на приготовления этого чуда, у вас уйдет совсем немного времени.
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