Сотрудники ФСБ задержали в Тихвине подпольного оружейника. У него в мастерской изъяли уже готовое оружие и патроны калибра 9 мм.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сотрудники ФСБ задержали в Тихвине подпольного оружейника. У него в мастерской изъяли уже готовое оружие и патроны калибра 9 мм.