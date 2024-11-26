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Трамп прокомментировал обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Трамп прокомментировал обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Избранный президент США Дональд Трамп в комментарии Just The News ответил на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках получить выгоду из своего влияния на выбор политиком кандидатов на государственные посты.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Очередной еврей пройдоха, решил не хило на вариться при новом Президент США, только и всего!
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