Трамп прокомментировал обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Избранный президент США Дональд Трамп в комментарии Just The News ответил на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках получить выгоду из своего влияния на выбор политиком кандидатов на государственные посты.
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