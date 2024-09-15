Россиянам указали на два препятствия при обращении за льготной ипотекой

Два препятствия могут помешать россиянам оформить ипотеку по льготным программам. Первое — исчерпание кредитными организациями лимитов по таким программам, второе — повышенный спрос заемщиков на жилищные кредиты с господдержкой, заявил «Газете.
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