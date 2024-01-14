Steak Lovers
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Steak Lovers

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Шедевр из самой обычной картошки. Сначала варим, а потом жарим в масле со специями

Шедевр из самой обычной картошки. Сначала варим, а потом жарим в масле со специями

Наблюдая за "сырниками" из картошки, можно подумать, что это настоящие сырники из творога. В действительности, это блюдо полностью из картошки: она проходит особую обработку жарки, приобретая мягкость внутри, при этом снаружи с корочкой, напоминающий широко известные творожные сырники.

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