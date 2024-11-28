2 декабря — пресс-подход «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения»

фото: ИЦПМ В понедельник, 2 декабря 2024 года в 12:40 состоится пресс-подход в рамках IX Межрегиональной конференции органов государственного строительного надзора субъектов РФ на тему: «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения».