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2 декабря — пресс-подход «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения»

2 декабря — пресс-подход «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения»

фото: ИЦПМ В понедельник, 2 декабря 2024 года в 12:40 состоится пресс-подход в рамках IX Межрегиональной конференции органов государственного строительного надзора субъектов РФ на тему: «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения».

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