Шило: усиление работы по всем направлениям профсоюзной деятельности приобретает особую актуальность.

Лидер Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило и председатель Могилевской областной организации БПРЗ Виктор Суслов приняли участие в отчетно-выборных конференциях первичных профсоюзных организаций бобруйских родильного дома и городской детской больницы.
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