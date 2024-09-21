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Свежие комментарии

Шило: усиление работы по всем направлениям профсоюзной деятельности приобретает особую актуальность.

Шило: усиление работы по всем направлениям профсоюзной деятельности приобретает особую актуальность.

Лидер Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило и председатель Могилевской областной организации БПРЗ Виктор Суслов приняли участие в отчетно-выборных конференциях первичных профсоюзных организаций бобруйских родильного дома и городской детской больницы.

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