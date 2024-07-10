Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россию ждут «оборонительные» ракетные атаки ВСУ – Bloomberg пишет, что Стармер дал отмашку

Россию ждут «оборонительные» ракетные атаки ВСУ – Bloomberg пишет, что Стармер дал отмашку

Сегодняшний Bloomberg  пишет, ссылаясь на нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера,  что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории России.

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Комментарии
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sss
твари наглосаксонские... Когда же вы крови уже вволю напьетесь????
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18 час.
Гарибян Сусанна
Надо сделать так, чтобы они взлетели все вместе в тартарары  по прибытии на Украину. А если хоть одна  ударит по России, бить по тем, кто эти ракеты выпускает.
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18 час.
АЖ
Александр Жучков
Об этом наш народ давно уже просит, только ГШ до сих пор не может определиться, где вмазать. Уже и торпеду хорошую сделали. Так испытайте в Ла-Манше!!!
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11 час.

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