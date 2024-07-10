Россию ждут «оборонительные» ракетные атаки ВСУ – Bloomberg пишет, что Стармер дал отмашку

sss твари наглосаксонские... Когда же вы крови уже вволю напьетесь????

Гарибян Сусанна Надо сделать так, чтобы они взлетели все вместе в тартарары по прибытии на Украину. А если хоть одна ударит по России, бить по тем, кто эти ракеты выпускает.