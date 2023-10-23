Тульская область вошла в топ-35 российских регионов по экономическому потенциалу

Тульская область вошла в топ-35 регионов по экономическому потенциалу. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества на базе данных Росстата и ФНС по результатам второго квартала 2023 года, сообщают "Известия".
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